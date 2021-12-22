В Казани временно закроется для движения участок улицы Хусаина Мавлютова

С 24 декабря в Казани временно будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке автомобильной дороги по улице Хусаина Мавлютова. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

До 30 июля 2022 года будет закрыта для движения улица Хусаина Мавлютова возле городской клинической больницы №18. Ограничение связано со строительством подземного пешеходного перехода через улицу.

Фото: Максим Платонов

Накануне сообщалось, что в Казани с 22 декабря 2021 года по 22 января 2022 года закроется для движения участок по улице Ново-Песочной возле дома №40 и напротив здания №46, а также в месте пересечения с улицей Суконной и участок улицы Суконной в месте пересечения с улицей Ново-Песочной.

Дарья Акимова