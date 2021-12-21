В Казани временно ограничили движение по улицам Ново-Песочной и Суконной

В Казани будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов на участках автомобильных дорог по улицам Ново-Песочной и Суконной. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 22 декабря 2021 года по 22 января 2022 года закроется для движения участок по улице Ново-Песочной возле дома №40 и напротив здания №46, а также в месте пересечения с улицей Суконной и участок улицы Суконной в месте пересечения с улицей Ново-Песочной.

Это связано с работами по выносу водопровода.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне стало известно, что в Казани продлили ограничение движения по улице 2-й Туринской до 25 января 2022 года.

Дарья Акимова