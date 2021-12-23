Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, гололедица и до -21 градуса

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами может пойти снег, на дорогах — гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -18..-20 градусов, в Набережных Челнах -16..-19 градусов, в Альметьевске -16..-18 градусов, в Чистополе -17..-20 градусов, в Буинске -18..-21 градус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за морозов в школах республики может измениться расписание. Например, в начальных классах сельских школ могут отменить уроки при температуре минус 23 градуса, а в начальных классах городских школ и 5—9-х классах сельских школ — при минус 25.

Диана Жиленкова