Мэра Краснодара заподозрили в получении взятки в особо крупном размере

Мэра Краснодара Андрея Алексеенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в рамках расследования уголовного дела по ч.6 ст.290 УК РФ.



По версии следствия, в 2018-м, занимая должность первого замглавы администрации Краснодарского края, он через посредника получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью около 1,6 млн рублей.

Взамен Алексеенко беспрепятственно выдал заключение курируемого им департамента о соответствии возведенной жилой многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара, хотя у объекта имелись некоторые недостатки.

скриншот видео / kuban.sledcom.ru

Следователи устанавливают обстоятельства преступления и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сегодня утром стало известно, что в доме Алексеенко прошли обыски. После этого его увезли на допрос.



Татьяна Демина