СМИ: к мэру Краснодара Андрею Алексеенко пришли с обысками

В доме мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сообщается, что обыски прошли и в мэрии Краснодара, в кабинете Алексеенко. По данным СМИ, градоначальника увезли на допрос. О задержании пока речи не идет.

Подробности пока неизвестны.

Алексеенко занимает пост мэра Краснодара чуть больше месяца. Его избрали 17 ноября на 23-м заседании городской думы VII созыва. До этого с октября он работал в этой должности в качестве исполняющего обязанности. Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края».

Татьяна Демина