22-й тур РПЛ перенесен на май из-за стыковых матчей сборной России

Большинство представителей клубов РПЛ на общем собрании проголосовали за перенос дат проведения 22-го тура Российской премьер-лиги с 18—20 марта на 3—5 мая. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Такое решение связано с необходимостью сборной России проводить стыковые игры на чемпионат мира 2022 года.



Первый стыковой матч со сборной Польши должен состояться 24 марта 2022 года в России. В случае победы отечественная сборная встретится с победителем пары Швеция — Чехия. Он тоже пройдет в России. Команда, которая пройдет обе стадии, выйдет в основной турнир ЧМ-2022, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.