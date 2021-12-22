В Минтруда Татарстана рассказали о продолжительности новогодних каникул

Фото: Максим Платонов

Пятница, 31 декабря 2021 года, — выходной день для татарстанцев. Нерабочий день перенесен с воскресенья 3 января, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.



С 1 по 6 января, а еще 8 января в соответствии с Трудовым кодексом установлены новогодними каникулами, 7 января — нерабочий праздничный день — Рождество Христово.

Поскольку в 2022 году праздничные дни 1 и 2 января совпадают с выходными днями, выходные переносятся: с субботы 1 января — на вторник 3 мая; с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая.

Так, в декабре 2021 года — январе 2022 года при пятидневной рабочей неделе 31 декабря и 1—9 января — выходные дни.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце октября Минтруда Татарстана представило производственный календарь на следующий год. В нем приводятся все даты нерабочих праздничных дней в республике.

Маргарита Головатенко