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Цены на газ в Европе впервые превысили $2000 за тысячу кубометров

15:24, 21.12.2021
Цены на газ в Европе впервые превысили $2000 за тысячу кубометров
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цена газа в Европе достигла исторического максимума — $2000 за одну тысячу кубометров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным на 15.08 мск, стоимость тысячи кубометров газа составила $2067. Рост цен составил 16%.

Впервые отметку в $1900 цены на газ достигли в октябре 2021 года. В ноябре фьючерсы достигли $1969,2 за тысячу кубических метров. Президент России Владимир Путин тогда называл такой резкий рост необдуманными действиями и ошибками властей Евросоюза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

16 декабря цена на газ в Европе достигла $1600 за тысячу кубометров впервые с начала октября.

Дарья Акимова
ПромышленностьЭнергетика

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