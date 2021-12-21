Верховный суд Татарстана отменил приговор хулиганам, избившим врача в челнинском трамвае

Верховный суд Татарстана отменил приговор хулиганам, избившим врача в трамвае в феврале 2021 года. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел 15 февраля 2021 года в Набережных Челнах. Ехавшие в трамвае молодые люди поругались с кондуктором и пассажирами. Один из них сделал замечание и получил удар в лицо от одного из ругающихся парней. За него заступился врач и заведующий отделением судебно-медицинских экспертиз. Началась драка. Медику хулиганы нанесли около десяти ударов руками и ногами по голове и телу. Затем злоумышленники скрылись, но были задержаны по горячим следам в тот же вечер. Это оказались безработный житель поселка ГЭС 19 лет, ранее судимый за грабеж и кражу, и челнинец 22 лет из поселка ЗЯБ.

Челнинский городской суд назначил обоим условный срок, хотя гособвинитель запросил для подсудимых 3 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Поэтому прокуратура Челнов обжаловала приговор в апелляционном порядке, ввиду несогласия с итоговой квалификацией действий подсудимых и назначенным им наказанием. Верховной суд Татарстана отменил приговор суда Челнов 14 декабря 2021 года. Дело рассмотрят заново.

Фото: прокуратура РТ

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Дарья Акимова