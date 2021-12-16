В Казани обжаловал свой приговор 11-кратный чемпион России по хоккею на траве

Фото: realnoevremya.ru (на снимке - Бектемиров и Корнилов)

Приговор Вахитовского райсуда Казани по делу о краже 27,6 млн рублей оспорили и прокурор, и представитель потерпевшего «Татсоцбанка» и адвокат осужденного Антона Корнилова, бывшего нападающего российской сборной, 11-кратного чемпиона России по хоккею на траве. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда.



Прокуратура считает наказание слишком мягким, защита осужденного продолжает настаивать на его невиновности, а представитель банка опасается, что назначенное судом наказание затянет процедуру погашения ущерба.

Напомним, в начале декабря Корнилова приговорили к 4 годам и 3 месяцам принудительных работ, его приятеля Альберта Бектемирова — к 4,5 года таких же работ в исправительном центре ФСИН. После оглашения судебного решения оба были освобождены из-под стражи.

Судом установлено: преступление стало возможным благодаря некой «уязвимости в системе платежей», в результате которой даже при некорректном заполнении заявки на перевод денег в «Татсоцбанк» со стороннего банка указанный счет пополнялся на сумму перевода — за счет «технического аванса» со стороны банка-получателя, однако возмещение в этот банк так и не поступало.

Используя эту уязвимость, на электронных переводах без подтверждения платежа — с карты «Халва» Бектемирова на карту Корнилова в «Татсоцбанке» — подсудимые и наварили те самые 27 млн с апреля 2017-го по июнь 2020-го. В этом районный суд убедили собранные сотрудниками МВД и представленные прокурорами доказательства. Очередь — за апелляционной инстанцией.