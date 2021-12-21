В России за 2021 год подорожал салат «Селедка под шубой»

Ингредиенты для традиционного и любимого многим россиянами новогоднего салата «Селедка под шубой» подорожали за год примерно на 16%. Это в среднем 453 рубля на пять порций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей маркетплейса «СберМаркет».

В традиционный рецепт блюда входят свекла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и селедка. В 2020 году подобный набор для него обошелся бы в 389 рублей. Больше всего подорожала рыба. Цена на сельдь выросла примерно на 70 рублей и стоит около 162 рублей. Овощи остались на уровне прошлого года. Десяток яиц можно купить за 71 рубль, килограмм картофеля — за 83 рубля, полкило лука — за 15 рублей, 500 граммов моркови — за 19 рублей, килограмм свеклы — за 35 рублей, упаковку майонеза — за 68 рублей.

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Накануне стало известно, во сколько жителям Татарстана обойдется на праздник другой традиционный салат — оливье. На ингредиенты для него придется потратить 416,9 рубля.

Дарья Акимова