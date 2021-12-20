На Новый год татарстанцы потратят на салат оливье 416,9 рубля

Жителям Татарстана в этом году для покупки ингредиентов к салату оливье придется потратить в среднем 416,9 рубля. Индекс блюда подсчитал ТАСС.

По средней стоимости главного новогоднего салата рассчитывается индекс, с помощью которого можно оценить рост или падение цен на те или иные продукты. Индекс салата рассчитывается на основе традиционного рецепта, куда входят яйца, майонез, колбаса, картофель, свежие огурцы, горошек и морковь.

Самый дорогой оливье в этом году будет у жителей Чукотки — 988,2 рубля. Дешевле всего приготовление салата обойдется в Белгородской области — 377,3 рубля. В Москве блюдо будет стоить 608,8 рубля, а в Санкт-Петербурге — 514,7 рубля.

Фото: volgasib.ru

Стоимость «новогоднего набора», куда входит минимальный комплект товаров для подготовки к празднику, в этом году достигла 4 935 рублей. Много это или мало — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова