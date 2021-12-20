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На Новый год татарстанцы потратят на салат оливье 416,9 рубля

15:04, 20.12.2021 3
На Новый год татарстанцы потратят на салат оливье 416,9 рубля
Фото: pixabay.com

Жителям Татарстана в этом году для покупки ингредиентов к салату оливье придется потратить в среднем 416,9 рубля. Индекс блюда подсчитал ТАСС.

По средней стоимости главного новогоднего салата рассчитывается индекс, с помощью которого можно оценить рост или падение цен на те или иные продукты. Индекс салата рассчитывается на основе традиционного рецепта, куда входят яйца, майонез, колбаса, картофель, свежие огурцы, горошек и морковь.

Самый дорогой оливье в этом году будет у жителей Чукотки — 988,2 рубля. Дешевле всего приготовление салата обойдется в Белгородской области — 377,3 рубля. В Москве блюдо будет стоить 608,8 рубля, а в Санкт-Петербурге — 514,7 рубля.

Фото: volgasib.ru

Стоимость «новогоднего набора», куда входит минимальный комплект товаров для подготовки к празднику, в этом году достигла 4 935 рублей. Много это или мало — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
ЭкономикаФинансы Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    Статья как всегда ни о чем. Сколько салата? На одного человека, на семью из трех человек или на всех гостей тазик??
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  • Анонимно 20 дек
    Вот-вот, и я о том же. Упущено самое важное - количество салата.
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  • Анонимно 20 дек
    Квашеная капуста, картошка и чай с печеньем. Здравствуй новый год! УРА!!!
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