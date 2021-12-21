В здании Госсовета Татарстана произошло короткое замыкание

Фото: Ирина Плотникова

В Казани в здании Государственного совета Татарстана утром произошло короткое замыкание. Горения не было. Пожара не произошло. Никто не пострадал.

В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, после чего к нему прибыли силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: Ирина Плотникова

У здании Госсовета все еще стоят пожарные машины. Там же находятся сотрудники полиции, передает корреспондент «Реального времени».

Фото: Ирина Плотникова

Татьяна Демина