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В здании Госсовета Татарстана произошло короткое замыкание

09:39, 21.12.2021
В здании Госсовета Татарстана произошло короткое замыкание
Фото: Ирина Плотникова

В Казани в здании Государственного совета Татарстана утром произошло короткое замыкание. Горения не было. Пожара не произошло. Никто не пострадал.

В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, после чего к нему прибыли силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: Ирина Плотникова

У здании Госсовета все еще стоят пожарные машины. Там же находятся сотрудники полиции, передает корреспондент «Реального времени».

Фото: Ирина Плотникова

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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