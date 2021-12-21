В Зеленодольске родился тысячный ребенок в 2021 году

Фото: пресс-служба исполкома района

В Зеленодольске родился 1000-й ребенок в 2021 году. Он появился на свет 16 декабря, рассказали в пресс-службе исполкома района.

Тысячным ребенком стала девочка, которую родители назвали София. Поздравить родителей приехал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: пресс-служба исполкома района

«От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным событием, с рождением третьего ребенка. Я сам многодетный отец, у меня две дочери и сын, большая семья — это счастье. Желаю вашей семье крепкого здоровья, благополучия и любви», — поздравил он родителей.

Фото: пресс-служба исполкома района

София третий, долгожданные ребенок в семье. Она родилась ростом 50 сантиметров и весом 3 050 граммов.

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Ольга Шагиева