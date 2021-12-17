В Казани завершился первый всероссийский конкурс «Студент года. Архитекторы»

В Казани завершился первый Всероссийский конкурс «Студент года. Архитекторы». Об этом сообщили в пресс-службе Российского Союза Молодежи (РСМ).

Гран-при конкурса получила Анастасия Атамуратова из Санкт-Петербурга. Студентки КГАСУ Элина Мустафина и Ксения Терехова выиграли в номинации «Лучший студент архитектор-проектировщик», Раиля Шакирова — в номинации «Лучший студент архитектор-градостроитель», в номинации «Лучший студент архитектор-реставратор» — Анастасия Политова, в номинации «Лучший студент архитектор-дизайнер» лучшей стала Аида Тазеева.

Финалистами стали студенты архитектурных и строительных направлений вузов России, у которые есть достижения в области архитектуры.

Фото: ruy.ru

Участники состязались в нескольких номинациях: «Лучший студент архитектор-проектировщик», «Лучший студент архитектор-градостроитель», «Лучший студент архитектор-реставратор», «Лучший студент-урбанист», «Лучший студент архитектор-дизайнер» и «Юный зодчий», передает ТАСС.

В конкурсе приняли участие 150 студентов из 47 регионов. Победители конкурса получат возможность стажировки в организациях, занимающихся архитектурой и градостроительством, а также наставников из экспертного совета.

Сегодня казанские педагоги стали победителями девятого Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

