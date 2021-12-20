В пяти районах Татарстана открылись футбольные манежи

В пяти районах Татарстана открылись новые крытые футбольные манежи — спортобъекты возвели в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе. Президент республики Рустам Минниханов и министр спорта РФ Олег Матыцин приняли участие в их открытии по видеосвязи.



Манежи построили по типовому проекту. В фойе находится вестибюль с двумя раздевалками на 12 мест и тремя душевыми. Имеется кабинет первой медицинской помощи, комната тренера, инвентарная и зал для занятия мини-футболом. За одну смену на поле размером 20×40 метров здесь могут заниматься до 24 человек, сообщает пресс-служба президента РТ.

Татарстан демонстрирует позитивный пример взаимодействия государства с бизнесом, отметил Матыцин и упомянул, что такую модель работы рекомендуют другим регионам:

— В наше непростое время такое сотрудничество очень важно. Оно направлено в первую очередь на создание максимально комфортных условий для занятия спортом, а также чтобы спортсооружения были доступными для людей.

Фото: tatarstan.ru

В республике футболом занимаются порядка 50 тысяч человек, а при наличии инфраструктуры эта цифра может увеличиться в два или даже три раза, отметил Минниханов.

Спортобъекты построили по республиканской программе строительства универсальных спортплощадок и малобюджетных спортивных сооружений.

Фото: tatarstan.ru

В октябре «Реальное время» сообщало, что на строительство четырех новых крытых футбольных манежей с игровым полем понадобилось дополнительное финансирование. Речь шла о площадках для жителей Альметьевска, Бугульмы, Заинска и Чистополя.

Маргарита Головатенко