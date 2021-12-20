Бывший исполняющий обязанности главы Рязани Карабасов осужден на пять лет за растрату

Бывший исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов получил пять лет колонии за растрату по делу о несуществующей площадке в местном парке. Об этом сообщают «РИА Новости».

Еще в 2019 году одна из участниц форума ОНФ рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что рязанские власти на бумаге «приняли» канатный городок и детскую площадку в местном парке, но на самом деле они отсутствовали. Мэрия уверяла, что объекты перенесены в другое место.

Следствие выяснило, что в 2018 году был заключен контракт на строительство площадки. По версии Следственного комитета, бывший начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев по указанию Сергея Карабасова подписал акт приема-передачи, и благодаря этому директор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил 4,5 млн рублей из бюджета. При этом на момент подписания документа работы выполнены не были. Все они были признаны виновными в растрате бюджетных средств.

Помимо лишения свободы, Карабасову назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, Ковалеву — четыре года тюрьмы и штраф 300 тысяч рублей, Пузанову — два года и девять месяцев лишения свободы и штраф 200 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в конце ноября заместителя главы Габдурашида Замалтдинова и председателя палаты земельных и имущественных отношений Черемшанского района Инну Тайдакову обвинили в превышении полномочий, растрате имущества путем списания в утиль грузового транспорта и в халатности, в результате которой муниципальный объект ушел без торгов с 10-кратным дисконтом подставному покупателю.



Дарья Акимова