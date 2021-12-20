Источник: Ломовицкий перейдет в «Рубин» на нынешней неделе

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий на этой неделе подпишет контракт с «Рубином». Об этом сообщает издание «Спорт Экспресс» со ссылкой на свои источники.

По информации источника, клубы уже согласовали условия трансфера. Москвичи получат от «Рубина» €1,6 миллиона за права на 23-летнего игрока.

В сезоне-2021/2022 полузащитник сыграл за «Спартак» 14 матчей в Премьер-лиге и отметился одной результативной передачей. В прошлом он был в аренде в тульском «Арсенале».