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Источник: Ломовицкий перейдет в «Рубин» на нынешней неделе

13:48, 20.12.2021
Источник: Ломовицкий перейдет в «Рубин» на нынешней неделе
Фото: spartak.com

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий на этой неделе подпишет контракт с «Рубином». Об этом сообщает издание «Спорт Экспресс» со ссылкой на свои источники.

По информации источника, клубы уже согласовали условия трансфера. Москвичи получат от «Рубина» €1,6 миллиона за права на 23-летнего игрока.

В сезоне-2021/2022 полузащитник сыграл за «Спартак» 14 матчей в Премьер-лиге и отметился одной результативной передачей. В прошлом он был в аренде в тульском «Арсенале».

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