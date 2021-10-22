На строительство четырех футбольных манежей в Татарстане потребовалось еще 63 миллиона рублей

63 миллиона на достройку четырех манежей

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане на строительство четырех новых крытых футбольных манежей с игровым полем понадобилось дополнительное финансирование. Речь идет о площадках для жителей Альметьевска, Бугульмы, Заинска и Чистополя.

По плану заказчика, которым выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, крытые футбольные манежи с каркасно-тентовым покрытием и футбольными полями размером 20х40 метров, а также прилегающие к ним административные здания должны появиться в четырех городах уже в начале следующего года. К 30 января 2022 года объекты необходимо сдать.

Пока ГИСУ только в поисках подрядчика. Ему за строительство футбольных манежей готовы заплатить свыше 63,1 миллиона рублей. Профинансируют создание спортивных объектов из бюджета Татарстана.

Аналогичный тендер на строительство манежей в Альметьевске, Бугульме, Заинске и Чистополе ГИСУ объявляло в начале 2021 года. Общая стоимость работ оценивалась в 216 миллионов рублей.

Дороже всего обойдется манеж в Заинске

Из указанный выше суммы на строительство футбольного манежа в Заинске выделят дополнительно свыше 21,3 миллиона рублей. Это самая большая сумма из всех четырех направляемых на рабочий процесс.

Поиграть в футбол на игровом поле под крышей в Заинске можно будет по адресу: проспект Победы, 1/12. Если верить картам, там на сегодняшний день находится физкультурно-оздоровительный комплекс. В документации указано, что с ним будущий футбольный манеж граничит с южной и юго-восточной сторон.

Источник: документация к тендеру

Манеж построят в форме простого прямоугольника. Внутри него расположатся раздевалки для спортсменов, тренерская комната и медицинский кабинет. Внутри все выполнят в оранжевом стиле, а сам фасад будет синим. Называться манеж будет «Энергия спорта».

«Олимп» в Бугульме потребовал еще 14,6 миллионов

Строящийся в Бугульме футбольный манеж будет называться «Олимп». Утвердили название местные власти еще семь месяцев назад, в марте 2021-го.

Местом для строительства футбольного манежа в Бугульме выбрали участок по улице Нефтяников, 19. Для Бугульмы он станет первым — до этого в городе таких объектов не строили.

Судя по картам, крытый футбольный манеж появится на территории стадиона «Энергетик», где базируется детско-юношеская спортивная школа №2. Вероятно, для занятий ее воспитанников и будут использовать новый объект.



Источник: документация к тендеру

Как и в Заинске, футбольный манеж в Бугульме будет одноэтажным и в форме простого прямоугольника. Внутреннее оснащение аналогичное — две раздевалки, тренерская комната, медицинский кабинет, санузлы, душевые и прочие, в том числе технические, помещения.

На футбольный манеж для чистопольцев понадобилось еще 14,2 млн рублей

На строительство такого же футбольного манежа в Чистополе выделено дополнительные 14,2 миллиона рублей. Расположится спортивный объект по улице Энгельса, 140б.

На входе в здании появится надпись «Футбольный манеж имени В.А. Уваровского». Табличку власти Чистопольского района согласовали еще в марте текущего года. Судя по эскизу, выглядеть он будет точно так же, как и футбольный манеж в Бугульме и Заинске.

Источник: документация к тендеру

Игровая зона включается себя поле под мини-футбол размерами 20х40 м. Покрытие выполнят из искусственного газона. В дополнение к этому там появятся две раздевалки для футболистов площадью 26 «квадратов» каждая.

Источник: документация к тендеру

В конце мая на строительной площадке только начинались работы. На тот момент рабочие лишь успели залить фундамент для будущего помещения.

В Альметьевске манеж строят при школе

Строительство футбольного манежа в Альметьевске обойдется бюджету Татарстана почти в 13 дополнительных миллионов. Возводится он по республиканской программе строительства универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений.



Футбольный манеж появится при СОШ №24 по улице Шевченко, 136. В документации прямо указывается, что на участке изысканий для строительства объекта расположена спортивная площадка образовательного учреждения.



Источник: документация к тендеру

В административном блоке построят две раздевалки, в каждой из которых смогут разместиться 12 человек одновременно. При них обустроят санузел и душевую на четыре душевые сетки. Там же будет находится помещение для спортивного оборудование и кабинеты тренера и первой медицинской помощь с процедурной.

Хотя по документации ГИСУ работы могут продолжаться до начала следующего года, манеж планируется открыть уже в середине ноября 2021-го. По последним данным, на объекте закончили устройство инженерных сетей и внутреннюю отделку. Продолжались работы по благоустройству, подключению манежа к внешним сетям и устройству теплотрассы.

Популярность футбола среди татарстанцев растет

Футбол для татарстанцев стал одним из самых популярных видов спорта. В одной только Казани им занимаются около 3 тысяч воспитанников девяти спортивных школ.



Фото: Максим Платонов

Учитывая это, сразу несколько футбольных манежей появилось в Татарстане в прошлом году. В Зеленодольске крытый футбольный манеж открылся еще в ноябре 2020-го по республиканской программе строительства универсальных спортплощадок и малозатратных спортивных сооружений при поддержке президента РТ Рустама Минниханова.

Футбольный манеж открылся год назад и в Набережных Челнах. Спортивный объект под названием «Победа» построили менее чем за год по поручению Минниханова в честь 100-летия ТАССР. Об объекте президента попросили сами жители автограда.

Татьяна Демина