В центре Челябинска заметили подростка с оружием — полиция проводит проверку

Очевидцы сообщили о том, что видели подростка с огнестрельным оружием в центре Челябинска, передает ТАСС.



По данным издания Ura.ru, молодой человек с предметом, напоминающим автомат, следовал от площади Революции до остановки «Детский мир». Прохожие на него в основном не реагировали.

Полиция проверяет данные сообщения. Правоохранительные органы выяснят, была ли реальная угроза гражданам или же оружие было игрушечным.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в МВД России предложили запретить в стране все виды сигнального оружия, за исключением пистолетов.

Маргарита Головатенко