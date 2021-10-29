Суд вынес приговор обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

Заводский районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината и основного собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову к 14 годам колонии, сообщает ТАСС.



Суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели 60 человек в ТРЦ в марте 2018 года. Гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок приговорена к 13,5 годам колонии, технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев осужден на 11 лет колонии. Сроки получили охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин — восемь лет колонии, глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» — 6,5 года колонии, инженер противопожарной системы в ТРЦ «Зимняя вишня» — 5,5 года колонии.

Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил шесть лет колонии, пожарный Сергей Генин — пять лет колонии за халатность при тушении ТРЦ «Зимняя вишня».

Фото: Олег Тихонов (архив)

В воскресенье, 25 марта 2018 года, в центре Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Общее число жертв составило 64 человека. Большая часть из них — дети.

Маргарита Головатенко