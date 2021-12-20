В Татарстане сегодня снег, метель и до -4 градусов
Сегодня, 20 декабря, в Татарстане погода будет облачной, местами пройдет снег, местами мокрый и сильный, сообщает Гидрометцентр РТ.
На территории республики местами ожидается метель и гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывами до 15—20 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до -4 градусов. На дорогах образуется гололедица и снежные заносы.
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