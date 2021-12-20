Новости общества

17:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сегодня снег, метель и до -4 градусов

05:20, 20.12.2021
В Татарстане сегодня снег, метель и до -4 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 20 декабря, в Татарстане погода будет облачной, местами пройдет снег, местами мокрый и сильный, сообщает Гидрометцентр РТ.

На территории республики местами ожидается метель и гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывами до 15—20 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до -4 градусов. На дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем