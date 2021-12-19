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В Пестречинском районе Татарстана подготовят 10 открытых катков

04:19, 19.12.2021
В Пестречинском районе Татарстана подготовят 10 открытых катков
Фото: kzn.ru

В Пестречинском районе Татарстана этой зимой подготовят десять открытых катков, сообщается в аккаунте района в Instagram.

Сейчас на коньках можно кататься в селах Кощаково и Ленино-Кокушкино. Каток планируется залить в поселке Осиновском.

В ледовом дворце «Пестрецы-Арена» возобновили массовое катание: в субботу оно проходит с 18.00 до 20.00, в воскресенье — с 17.00 до 20.00.

Фото: kzn.ru

В Казани отложили техническое открытие катка на Кремлевской набережной из-за погодных условий.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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