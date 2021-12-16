Германия не ждет принятия решения о сертификации «Северного потока — 2» в первой половине 2022 года

Решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман.

Компания Nord Stream 2 AG начала процесс реорганизации, в связи с этим сертификацию газопровода приостановили. Ее продолжат после предоставления регулятору соответствующей документации.

Фото: gazprom.ru

— Как только это произойдет, как только документы нам поступят, снова начнется отсчет периода проверки. Прогнозировать (когда это случится, — прим. ред.) сложно, — передает ТАСС его слова.

После этого проверку будет проводить Еврокомиссия. Таким образом, решений о сертификации не стоит ждать в первой половине 2022 года, сказал Хоман.

В понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификация «Северного потока — 2» продолжается, однако сам газопровод еще не соответствует регламенту Евросоюза.



Татьяна Леухина