В Великобритании начнут повторно прививать подростков от COVID-19

Великобритания с 20 декабря начнет повторно прививать детей в возрасте 12—15 лет. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Вакцинация подростков в стране началась в сентябре. Детей прививают одной дозой препарата Pfizer-BioNTech.

— С понедельника дети в возрасте от 12 до 15 лет могут записаться на повторный укол, — приводит «РИА Новости» его слова.

Джонсон отдельно отметил, что ревакцинировались в Англии более 45% взрослого населения.

В России в ноябре зарегистрировали двухкомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. В ней концентрацию препарата снизили в пять раз. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация подростков начнется до конца текущего года. В прошлую субботу СМИ выяснили, что добровольцам, которые испытают на себе вакцину для подростков «Спутник М», в Москве выплатят 15 тысяч рублей.

Татьяна Леухина