Исследование: в России цена перелетов в Европу выросла на 35%

Фото: Максим Платонов (архив)

За год в России стоимость авиарейсов в Европу подорожала на 35%. Средняя цена авиабилета в одну сторону составляет 19,3 тысячи рублей.

К примеру, цена перелета в Германию поднялась почти на 40% (до 17,7 тысячи рублей), а в Сербию — на 57% (до 19,1 тысячи рублей). Практически на 150% подорожали авиарейсы в Черногорию: полет туда россиянам может обойтись в 28,7 тысячи рублей. Сильную динамику показал рост цен и на перелет в Италию — за год стоимость билета в одну сторону подорожала на 62% и в среднем составляет более 20 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера сообщалось, что среди жителей Казани наиболее популярными странами для отдыха в новогодние праздники являются Турция, Венгрия, ОАЭ, Узбекистан и Белоруссия. А самыми востребованными для отдыха российскими городами стали Сочи, Санкт-Петербург и Москва.

Диана Жиленкова