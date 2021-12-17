Среди казанцев самыми популярными странами для отдыха в новогодние праздники стали Турция, Венгрия и ОАЭ

Фото: Максим Платонов (архив)

Многие жители России воспринимают новогодние каникулы как долгожданный отпуск и отправляются в путешествия. Так, среди казанцев наиболее популярными странами для отдыха являются Турция, Венгрия, ОАЭ, Узбекистан и Белоруссия. Об этом рассказали аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».

Также для жителей Казани самыми популярными городами для новогодних путешествий стали Стамбул, Будапешт, Дубай, Анталья и Минск. А вот наиболее востребованными для отдыха российскими городами стали Сочи, Санкт-Петербург и Москва.

В этом году на новогодние праздники в путешествие решили отправиться почти в 1,5 раза больше горожан, чем в прошлом году. Так, количество поездок в российские города увеличилось на 20%, в иностранные — на 30%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем не менее специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от путешествий, поскольку пандемия COVID-19 еще не отступила. Недавно председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиян воздержаться от поездок за границу. Жители страны сильно рискуют из-за появления новых штаммов коронавируса.

Диана Жиленкова