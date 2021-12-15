Челнинские хирурги спасли ребенка, проглотившего 40 магнитных шариков

В Набережных Челнах детские хирурги Камского детского медицинского центра извлекли из желудка ребенка 40 магнитов-шариков. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Мальчику провели эндоскопическую операцию. После проведенного лечения его в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Фото: mzrt-kdmc.ru

Это уже второй зафиксированный случай в КДМЦ за этот год. Ранее медики спасли девочку, которая проглотила 13 магнитных шариков. У нее магниты прошли по желудочно-кишечному тракту, притянулись к друг-другу и образовали цепочку-кольцо вокруг кишечника.

Врач-хирург Детской больницы КДМЦ Дамир Хузин отметил, что большая опасность состоит в том, что на ткань, которая попала между шариками, идет очень большое давление. Так могут образовываться дырки в стенках кишечника, а содержимое кишечника выйти в полость между внутренними органами живота. Это приведет к перитониту. Потеря времени может грозить жизни ребенка. Поэтому очень важно в первые часы приехать в стационар для извлечения инородного тела.

Врачи призвали родителей маленьких детей быть предельно внимательными и не оставлять их без присмотра.

В августе врачи ДРКБ Татарстана извлекли из головы маленького ребенка гвоздь. Малышу повезло: гвоздь вошел неглубоко, не нанеся большого ущерба здоровью.



Татьяна Леухина