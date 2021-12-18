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Сегодня в Татарстане ожидается снег, туман и до -5 градусов

06:26, 18.12.2021
Сегодня в Татарстане ожидается снег, туман и до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 18 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода со снегом. В отдельных районах туман, гололед.

Ветер юго-западный с переходом на северный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит 0... -5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -1 до -3 градусов.

Общество Татарстан

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