Сегодня в Татарстане ожидается снег, туман и до -5 градусов
В субботу, 18 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода со снегом. В отдельных районах туман, гололед.
Ветер юго-западный с переходом на северный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 0... -5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -1 до -3 градусов.Общество Татарстан
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