16-летнего татарстанца заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в отношении 16-летнего жителя Лениногорска, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.



4 декабря в Лениногорске полиция остановила автомобиль ВАЗ-2114, на переднем сиденье находился подозреваемый. Во время задержания подросток выбросил 22 свертка, перемотанных изолентой. Во время личного досмотра у него изъяли еще пять. Общий вес содержимого — 19 граммов.

В мобильном телефоне подростка была фотография с координатами местности в Альметьевске — там в последующем изъяли 30 свертков с наркотиками, их общая масса составила 31 грамм.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и возможный круг лиц причастных. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

В Верхнеуслонском районе Татарстана задержали 25-летнего жителя Красноярска, в машине которого инспекторы ГИБДД РФ по Казани нашли семь свертков с марихуаной.

Маргарита Головатенко