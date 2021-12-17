16-летнего татарстанца заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере
Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в отношении 16-летнего жителя Лениногорска, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.
4 декабря в Лениногорске полиция остановила автомобиль ВАЗ-2114, на переднем сиденье находился подозреваемый. Во время задержания подросток выбросил 22 свертка, перемотанных изолентой. Во время личного досмотра у него изъяли еще пять. Общий вес содержимого — 19 граммов.
В мобильном телефоне подростка была фотография с координатами местности в Альметьевске — там в последующем изъяли 30 свертков с наркотиками, их общая масса составила 31 грамм.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и возможный круг лиц причастных. Расследование уголовного дела продолжается.
В Верхнеуслонском районе Татарстана задержали 25-летнего жителя Красноярска, в машине которого инспекторы ГИБДД РФ по Казани нашли семь свертков с марихуаной.
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