Россия примет беспрецедентные меры по стимулированию инфраструктурного развития

В 2022 году Россия примет беспрецедентные меры по стимулированию инфраструктурного развития. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану.

Он отметил, что Татарстан максимально использует возможности.

«На следующий год у нас предусмотрены беспрецедентные меры по стимулированию инфраструктурного развития. Это одна из ключевых составляющих инвестиционного роста», — сказал Силуанов.

По мнению Силуанова, для того чтобы поддержать темпы роста, в 2022 году необходимо сделать рывок по инфраструктурному развитию и по привлечению инвестиций.

Ранее Кабмин РФ выделил 81,6 млрд на строительство трассы Москва — Казань. Эти деньги позволят довести ее техническую готовность до уровня более 30%.

Ольга Шагиева