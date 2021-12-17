МИД КНР: Китай будет защищать безопасность в мире на основе консенсуса Путина и Си Цзиньпина

Китай будет защищать безопасность в мире на основе консенсуса президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

По его словам, Китай будет вносить активный вклад в регулярное поддержание всеобщей региональной и глобальной безопасности. Как отметил дипломат, некоторые страны в целях установить свое превосходство в мире пытаются сформировать новые военные альянсы. Результатом этого становится эскалация напряженности в регионе. Вэньбинь добавил, что РФ и КНР не приветствуют такие действия, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Недавно в формате видеоконференции прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина. Открывая онлайн-встречу, лидер РФ назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Диана Жиленкова