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В Челнах пройдут традиционные ярмарки «Новогодний гусь»

00:35, 17.12.2021
В Челнах пройдут традиционные ярмарки «Новогодний гусь»
Фото: agro.tatarstan.ru (архив)

В Челнах пройдут традиционные ярмарки «Новогодний гусь». Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела потребительского рынка Раиса Султанова.

Ярмарки пройдут 18, 19, 25 и 26 декабря перед стадионом «Строитель» и на территории Ипподрома с 8:00 до 15:00. На них свою продукцию представят производители сельхозпродукции, крестьянско-фермерские хозяйства, кооператоры и частные лица, ведущие подсобные хозяйства из Агрызского, Актанышского, Аксубаевского, Бавлинского, Новошешминского, Тукаевского и других районов Татарстана.

Фото: kzn.ru

На ярмарочных площадках по доступным ценам предложат мясо гуся, утки, индейки, индоутки, курицы. Средняя стоимость 1 кг гуся — 400—450 рублей, сообщается на сайте мэрии Челнов.

На прошлой неделе в Набережных Челнах на субботнюю ярмарку завезли 112 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 14 млн рублей.

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