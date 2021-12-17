В Челнах пройдут традиционные ярмарки «Новогодний гусь»

В Челнах пройдут традиционные ярмарки «Новогодний гусь». Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела потребительского рынка Раиса Султанова.

Ярмарки пройдут 18, 19, 25 и 26 декабря перед стадионом «Строитель» и на территории Ипподрома с 8:00 до 15:00. На них свою продукцию представят производители сельхозпродукции, крестьянско-фермерские хозяйства, кооператоры и частные лица, ведущие подсобные хозяйства из Агрызского, Актанышского, Аксубаевского, Бавлинского, Новошешминского, Тукаевского и других районов Татарстана.

Фото: kzn.ru

На ярмарочных площадках по доступным ценам предложат мясо гуся, утки, индейки, индоутки, курицы. Средняя стоимость 1 кг гуся — 400—450 рублей, сообщается на сайте мэрии Челнов.



На прошлой неделе в Набережных Челнах на субботнюю ярмарку завезли 112 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 14 млн рублей.

