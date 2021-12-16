В Челнах за прошедшую неделю нарушения антиковидных норм выявили в шести организациях из 22

В Набережных Челнах за прошедшую неделю Роспотребнадзор проверил 22 хозяйствующих субъекта. В шести из них были обнаружены нарушения антиковидных норм, сообщается на сайте мэрии Челнов.

В городе проверяют магазины сети «Пятерочка», в четырех из них выявили нарушения: где-то персонал привит не полностью, где-то не измеряют температуру перед началом работы, а где-то не в полной мере проводятся дезинфекционные мероприятия с применением вирулицидных средств.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также проверяющие обнаружили нарушения в клинике «Инсайт» на улице Гидростроителей, 4, сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

На прошлой неделе управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в ноябре нарушения обнаружили у 263 субъектов на территории республики (20,4%). Чаще всего антиковидные меры нарушали заведения общепита и магазины.



Татьяна Леухина