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Сегодня в Татарстане ожидается туман и до -5 градусов

05:27, 16.12.2021
Сегодня в Татарстане ожидается туман и до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 16 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром гололед и туман.

Ветер юго-западный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит 0... -5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -2 до -5 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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