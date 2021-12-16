Сегодня в Татарстане ожидается туман и до -5 градусов
В четверг, 16 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром гололед и туман.
Ветер юго-западный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 0... -5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -2 до -5 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым