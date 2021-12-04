ВОЗ: проверка «Спутника V» пройдет не ранее января 2022 года

Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения приедет в Россию для оценки вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ с целью обсуждения необходимости получения дополнительных данных о вакцине. Фонд пообещал представить подробную дорожную карту подачи данных к концу декабря 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не одобрила российскую вакцину «Спутник V» из-за незначительных бюрократических вопросов.