Песков не исключил еще одного разговора Путина и Байдена до конца года

В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин до конца 2021 года может провести еще одни переговоры с американским лидером Джо Байденом. Однако соглашений по этому вопросу нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— «Возможен [разговор], но договоренностей нет, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Онлайн-саммит двух лидеров состоялся вечером 7 декабря. Встреча проходила в закрытом формате, журналистов допустили только на ее начало. Переговоры длились более двух часов.

Путин и Байден обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения, стратегическую стабильность и продвижение НАТО к границам России. Подробнее — в материале «Реального времени».



При приветствии Байден заявил, что хотел бы провести офлайн-встречу. Путин после переговоров заявил, что тоже хотел бы встретиться лично.

Накануне Байден заявил журналистам, что планирует еще раз побеседовать с Путиным. «Мы будем подробно разговаривать», — сказал американский лидер.



Татьяна Демина