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«Лента» покупает «Утконос» за 20 млрд рублей для создания платформы в сегменте e-grocery

10:20, 16.12.2021
«Лента» покупает «Утконос» за 20 млрд рублей для создания платформы в сегменте e-grocery
Фото: wikipedia.org / Yan.gorev

Российская розничная сеть «Лента» объявила о приобретении онлайн-ритейлера «Утконос». Предполагается, что сделка позволит создать ведущую платформу в сегменте e-grocery, которая сможет охватить ключевые потребности покупателей и сегменты рынка.

Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей. Сделка финансируется за счет дополнительного выпуска акций МКПАО «Лента» через их размещение по закрытой подписке в пользу «Севергрупп».

Уставной капитал МКПАО «Лента» в размере 20 млрд заплатит «Севергрупп», другие акционеры имеют преимущественное право на приобретение дополнительных акций. Цена подписки за акцию — 1 087 рублей.

В четвергу утром акции «Ленты» растут более чем на 9% на фоне сделки.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля

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