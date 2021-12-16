Семьям с детьми, посещающими дошкольные учреждения Казани, установили компенсации
Семьям с детьми, которые посещают дошкольные образовательные организации Казани, дошкольные группы и муниципальные группы в частных образовательных учреждениях установили компенсационные выплаты. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
Под муниципальной группой понимается группа детей, направленных в частное образовательное учреждение, которое реализует образовательную программу дошкольного образования через систему «Электронный детский сад».
Выплаты осуществляются в пределах средств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи Казани на эти цели в 2022 году.
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