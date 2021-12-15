В МФЦ Татарстана установили криптокабины для оформления загранпаспорта

В девяти МФЦ Татарстана появились криптобиокабины. Они предназначены для самостоятельного снятия биометрических данных при оформлении заграничного паспорта нового поколения.

Оборудование установили в Альметьевске, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Бугульме, Лениногорске, Чистополе, Набережных Челнах (офис «Центральный») и Казани (офис «Советский»).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В кабине при помощи голосовых и визуальных подсказок можно отсканировать отпечатки пальцев и все необходимые документы, а также сделать фотографию. Документы автоматически отправятся на рассмотрение в систему МВД. Помогать посетителям будут сотрудники МФЦ.

Паспорт будет готов через месяц, если гражданин прописан в Татарстане и через три — если человек из другого региона, сообщает пресс-служба МФЦ РТ.

В ноябре в МФЦ Татарстана начали распечатывать сертификаты, QR-коды о вакцинации без регистрации на портале «Госуслуги РФ».



Татьяна Леухина