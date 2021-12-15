Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» завершил карьеру в 33 года

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Трактора» Антон Глинкин объявил о завершении карьеры профессионального хоккеиста. Форвард выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина в сезоне 2017/2018 вместе с казанским клубом.

«В скором времени на моей странице будет новый контент, и я очень надеюсь, что он будет вам полезен и интересен, а особенно тем, кто имеет отношение к профессиональному спорту.

Поэтому сегодня я хотел бы провести некую черту и поблагодарить всех тех, кто был со мной на протяжении моей хоккейной карьеры», — написал Глинкин на своей странице в Instagram.



Антону Глинкину сейчас 33 года. Последним его клубом был китайский «Куньлунь Ред Стар», за который хоккеист отыграл две игры и набрал 1 очко за голевую передачу. Всего за время выступления в КХЛ хоккеист набрал 264 (89+175) очка в 606 играх.