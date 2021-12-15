В Минэнерго России считают, что российский газ будет конкурентоспособным еще 30—35 лет

Поставки природного газа из России сохранят свою конкурентоспособность еще в течение 30—35 лет. Такой прогноз дал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

По словам замминистра, российский газ — один из самых дешевых и чистых источников энергии. Отвечая на вопрос о том, как может отразиться энергопереход на добыче газа в стране, Сорокин отметил, что углеродный след у российского природного газа будет минимален при применении технологий улавливания СО2.

Также он добавил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа. Большинство поставок идет по долгосрочным контрактам.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне стало известно, что стоимость газа в Европе превысила отметку в $1 525 за тысячу кубометров.



Дарья Акимова