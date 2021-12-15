В Минэнерго России считают, что российский газ будет конкурентоспособным еще 30—35 лет
Поставки природного газа из России сохранят свою конкурентоспособность еще в течение 30—35 лет. Такой прогноз дал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
По словам замминистра, российский газ — один из самых дешевых и чистых источников энергии. Отвечая на вопрос о том, как может отразиться энергопереход на добыче газа в стране, Сорокин отметил, что углеродный след у российского природного газа будет минимален при применении технологий улавливания СО2.
Также он добавил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа. Большинство поставок идет по долгосрочным контрактам.
Накануне стало известно, что стоимость газа в Европе превысила отметку в $1 525 за тысячу кубометров.
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