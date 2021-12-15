В Татарстане утвердили более 700 площадок для запуска пиротехники

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане органами местного самоуправления проводится работа по созданию площадок для запуска пиротехнических изделий. На данный момент определены уже более 700 таких мест.

Естественно, использование пиротехники с нарушением правил будет пресекаться, предупредил на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Административная ответственность увеличивается в два раза. Штрафы на граждан составят от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц определена сумма от 15 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 20 декабря вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать до 9 января 2022 года.

