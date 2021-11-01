Казань замкнула тройку самых дорогих мегаполисов России

Казань попала в тройку самых дорогих мегаполисов России после Москвы и Уфы — дорогой жизнь в столице Татарстана считают 58% ее жителей, согласно данным опроса сервиса SuperJob.



15% казанцев не согласны с утверждением о дорогой жизни в Казани, еще 27% респондентов затруднились оценить финансовую доступность города. Топ-5 самых материально затратных вещей в Казани составили жилье, жилищно-коммунальные услуги, медицинские, бытовые, досуговые и развлекательные услуги, продукты питания и проезд на общественном транспорте.

Москву считают дорогой 64% ее жителей, а Уфу — 60% опрошенных горожан.

Фото: realnoevremya.ru

Казань признана третьим в России городом по карьерным возможностям. С точки зрения карьерных возможностей лучшим городом России считается Москва: это отмечают 71% ее жителей. На второй позиции — Санкт-Петербург (об этом говорят 63% горожан), на третьей — Казань (так считают 53% ее жителей).

Маргарита Головатенко