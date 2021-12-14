В программу аварийного жилья могут войти «фенольные» дома

В новую программу расселения аварийного жилья в 2022 году могут включить дома, построенные с превышением концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщили в пресс-служба Минстроя России.

«На данный момент обсуждается включение «фенольных» домов в программу второй очереди расселения аварийного жилья. При этом важно не ждать, а уже сейчас с привлечением средств консолидированного бюджета региона ускорять процесс расселения», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Панельные многоквартирные дома с добавлением в бетон формальдегида строились в СССР в 1965—1985 годах. Добавки ускоряли затвердевание бетона и снижали стоимость строительства. Утепляли дома пропитанной фенолом стекловатой.

Фото: realnoevremya.ru

В конце сентября президент России Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья в России и «вытащить людей из трущоб». Предполагается, что проживающие в аварийных домах россияне начнут получать качественное жилье со следующего года. Этот вопрос будет учитываться в бюджете.

Ольга Шагиева