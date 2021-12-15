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В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек

10:29, 15.12.2021
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек
Фото: pixabay.com

В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в страну группу, которая должна собрать образцы с больных людей, сообщает BBC.

Эпицентром болезни является провинция Джонглей. Большинство заболевших живут в регионе, где ранее прошло наводнение. Изначально считалось, что люди заболели холерой, однако исследования это не подтвердили.

Фото: realnoevremya.ru

В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане. Риска ее распространения в России почти нет, пишет «РИА Новости».

Ранее в Судане распустили правительство и ввели режим ЧП.

Ольга Шагиева
Общество

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