В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек

В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в страну группу, которая должна собрать образцы с больных людей, сообщает BBC.

Эпицентром болезни является провинция Джонглей. Большинство заболевших живут в регионе, где ранее прошло наводнение. Изначально считалось, что люди заболели холерой, однако исследования это не подтвердили.

Фото: realnoevremya.ru

В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане. Риска ее распространения в России почти нет, пишет «РИА Новости».



Ранее в Судане распустили правительство и ввели режим ЧП.

Ольга Шагиева