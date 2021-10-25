В Судане распустили правительство и ввели режим ЧП

В Судане председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске правительства и введении чрезвычайного положения в стране. Сообщает об этом «РИА Новости».

Также прекратилось действие некоторых пунктов конституционной декларации, действующей с 2019 года. Фаттах аль-Бурхан заявил, что события, происходящие в стране, угрожают Судану. В столице государства Хартуме отключили интернет, а военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли некоторые улицы Хартума и жгут покрышки.

До этого появилось сообщение, что в столице Судана пострадали около 12 протестующих, вышедших на улицы для остановки нового военного переворота в стране. По ним открыли огонь военные.



Дарья Акимова