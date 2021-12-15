Для девочки из Татарстана, которая получила тяжелые травмы в бангкокском отеле, собрали более 2,8 млн рублей

Неравнодушные люди помогли татарстанской семье за короткий промежуток времени собрать более 2,8 млн рублей на лечение 11-месячной девочки, на которую упал мраморный стол. В результате несчастного случая ребенок получил тяжелые травмы.

«Спасибо, огромное, что откликнулись ! Дело даже не в сумме, которую отправляете, а в сочувствии, в том, что задумались и потратили духовный ресурс и время», — написала мама девочки Регина Нуреева в своем аккаунте в Instagram.

Фото: instagram.com

О несчастном случае стало известно вчера. Семья из Татарстана проживала в бангкокском отеле. Именно там на 11-месячную девочку упал мраморный стол. Ребенок получил черепно-мозговую травму, также ему диагностировали отек мозга, перелом носа и глазной перегородки. А за пребывание девочки в больнице врачи выставили немалую сумму.

Диана Жиленкова