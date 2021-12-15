«Роснано» потребовало от банков признать договоры с ними недействительными

Компания «Роснано» направила досудебные претензии трем банкам. В них госкомпания потребовала признать недействительными заключенные с ними кредитные договоры под госгарантии, сообщает РБК.



Претензии направлены в «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и банк «Ак Барс». По состоянию на 30 июня «Роснано» должна была выплатить 38 млрд рублей по кредитам «Совкомбанку», 16 млрд рублей — «Промсвязьбанку» и 0,85 млрд рублей — банку «Ак Барс». То есть общая сумма задолженности почти достигает 55 млрд рублей.

В госкомпании решение аргументируют тем, что «есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом».

В ноябре Минфин исключил возможность дефолта «Роснано» по облигациям с госгарантиями.

До этого Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.

Ранее Банк России приостановил торги облигациями «Роснано». В ЦБ объясняли, что это было сделано с целью защиты кредиторов и держателей облигаций компании.

Маргарита Головатенко