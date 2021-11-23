Минфин исключил возможность дефолта «Роснано» по облигациям с госгарантиями

Правительство приняло решения по изменению состава совета директоров АО «Роснано» в целях совершенствования операционной деятельности компании, сообщает RT со ссылкой на сообщение Минфина РФ.



В настоящее время правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности деятельности компании, «в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля».

В Минфине пообещали, что обеспеченные государственными гарантиями долговые обязательства госкомпании будут исполняться.

Ранее Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.

Ранее Банк России приостановил торги облигациями «Роснано». В ЦБ объясняли, что это было сделано с целью защиты кредиторов и держателей облигаций компании.

Маргарита Головатенко